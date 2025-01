ΗΠΑ: Έτοιμος για επιχειρήσεις απέλασης μεταναστών σε πόλεις-καταφύγια δηλώνει ο «τσάρος των συνόρων»

Ερωτηθείς (από το Fox News) εάν επιδρομές απέλασης θα εξαπολυθούν σε πολλές πόλεις, περιλαμβανομένου του Σικάγο, ο Τομ Χόμαν απάντησε: «Δεν θα τις χαρακτήριζα επιδρομές. Θα είναι στοχευμένες επιχειρήσεις επιβολής του νόμου».

Οταν ερωτήθηκε πώς θα γίνουν δεκτές αυτές οι επιχειρήσεις στις αποκαλούμενες πόλεις – καταφύγια, οι οποίες έχουν δεσμευθεί ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν μέσα της πόλης για επιχειρήσεις κατά της μετανάστευσης, ο Χόμαν απάντησε ότι η κυβέρνηση Τραμπ «θα στοχεύσει τις φυλακές των πόλεων».

“Border Patrol continues to release people into this country without proper vetting. This is not a good thing and I can’t wait for the new administration to take power.”

Incoming Trump border czar Tom Homan warns the US is “in grave danger” following the New Orleans terror… pic.twitter.com/qlB5nbb3Vt

— Fox News (@FoxNews) January 2, 2025