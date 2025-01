Ισπανία: Δεκάδες τραυματίες και εγκλωβισμένοι από τελεφερίκ που κατέρρευσε σε χιονοδρομικό κέντρο

Περίπου 80 άνθρωποι παρέμεναν επί ώρα παγιδευμένοι, κρεμασμένοι στο τελεφερίκ του χιονοδρομικού κέντρου Astun, στην επαρχία της Ουέσκα, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι TVE.

«Ηταν σαν να ξεκόλλησε ένα καλώδιο, οι καρέκλες άρχισαν να αναπηδούν και οι άνθρωποι εκσφενδονίσθηκαν από τις θέσεις τους», είπε μάρτυρας στο TVE.

Η αιτία της βλάβης του καλωδίου παραμένει άγνωστη.

Rescue operations are underway at Astun resort in northern Spain after a ski lift collapse caused multiple injuries.

Αρκετά ελικόπτερα έσπευσαν στην περιοχή για να σώσουν τους σκιέρ που ήταν ακόμα παγιδευμένοι στον αναβατήρα και να μεταφέρουν τους τραυματίες σε κοντινά νοσοκομεία.

A ski lift malfunction at Astun resort in northern Spain has resulted in at least 30 injuries, with 9 individuals in critical condition and around 80 people stranded in mid-air.

Eyewitnesses… pic.twitter.com/h72ZppRJ3b

