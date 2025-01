SpaceX: Τα πύρινα συντρίμμια τροποποίησαν αεροπορικές πτήσεις (βίντεο)

Σε βίντεο φαίνονται πύρινες γλώσσες να σκίζουν τον ουρανό πάνω από το Πορτ-ο-Πρενς, πρωτεύουσα της Αϊτής, αφήνοντας πίσω τους καπνό.

Δεκάδες εμπορικές πτήσεις υποχρεώθηκαν να προσγειωθούν σε άλλα αεροδρόμια από εκείνα του προορισμού τους ή άλλαξαν πορεία για να αποφύγουν τα συντρίμμια, σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightRadar24.

Οι αναχωρήσεις από τα αεροδρόμια στο Μαϊάμι και το Φόρτ Λόντερντεϊλ στη Φλόριντα κατέγραψαν επίσης καθυστερήσεις 45 λεπτών.

