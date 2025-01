Μπάιντεν: «Μία επικίνδυνη ολιγαρχία σχηματίζεται» – Η δραματική προειδοποίηση στην αποχαιρετιστήρια ομιλία

Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο προειδοποίησε για μια «επικίνδυνη» ολιγαρχία που διαμορφώνεται στην Αμερική, καθώς εκφώνησε την αποχαιρετιστήρια ομιλία του.

«Σήμερα, μια ολιγαρχία διαμορφώνεται στην Αμερική ακραίου πλούτου, ισχύος και επιρροής που απειλεί πραγματικά ολόκληρη τη δημοκρατία μας, τα βασικά μας δικαιώματα και την ελευθερία», είπε.

Ο Μπάιντεν, 82 ετών, έβαλε στο στόχαστρο ένα εξαιρετικά πλούσιο «τεχνολογικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα», το οποίο είπε ότι θα μπορούσε να ασκήσει ανεξέλεγκτη εξουσία στους Αμερικανούς.

The Statue of Liberty is an enduring symbol of the soul of our nation – a soul shaped by the forces that bring us together, and by forces that pull us apart.

And yet, through good times and tough times we have withstood it all. pic.twitter.com/hcQnimz5w8

