Στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν το Διεθνές Βραβείο Καρλομάγνου

Η φον ντερ Λάιεν, η οποία νοσηλεύτηκε με βαριά πνευμονία, θα λάβει το Διεθνές Βραβείο Καρλομάγνου του Άαχεν, γνωστό και ως… Ακυίσγρανον, το οποίο πήρε το όνομά του από τον Φράγκο βασιλιά Καρλομάγνο, ο οποίος ένωσε το μεγαλύτερο μέρος της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης υπό την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τον 9ο αιώνα.

Η επικεφαλής της Κομισιόν λαμβάνει το βραβείο για «τις υπηρεσίες της στην ενότητα των κρατών μελών, στον περιορισμό της πανδημίας, για την ενότητα της αποφασιστικότητας της Ένωσης να υπερασπιστεί τον εαυτό της έναντι της Ρωσίας – και για την ώθηση προς την Πράσινη Συμφωνία», ανέφερε το διοικητικό συμβούλιο του βραβείου.

The International Charlemagne Prize of Aachen 2025 will be awarded to Ursula von der Leyen, President of the European Commission.#Karlspreis2025 #75Karlspreis pic.twitter.com/wnAny3Ysey

