Μπαϊρού: «Δαμόκλειος σπάθη» το δημόσιο χρέος για τη Γαλλία

Όπως τόνισε, το υψηλό επίπεδο του χρέους της Γαλλίας είναι η μεγαλύτερη πηγή ανησυχίας για την κυβέρνησή του και συνιστά απειλή για το γαλλικό κοινωνικό μοντέλο.

Χαρακτήρισε, δε, το χρέος ως «δαμόκλειο σπάθη» για τη Γαλλία και για το κοινωνικό μοντέλο της χώρας.

#BREAKING French PM Bayrou says national debt is ‘sword of Damocles’ over the country pic.twitter.com/2foxQHcTAd

— AFP News Agency (@AFP) January 14, 2025