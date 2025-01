Γάζα: «Ναι» της Χαμάς στο προσχέδιο συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά οι λεπτομέρειες οριστικοποιούνται. Το προσχέδιο συμφωνίας θα πρέπει να υποβληθεί στο ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο για τελική έγκριση.

Το Κατάρ, το οποίο μεσολαβεί στις συνομιλίες, ανέφερε ότι το Ισραήλ και η Χαμάς βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε συμφωνία. Ο εκπρόσωπος του Κατάρ στις συνομιλίες δήλωσε επίσης, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ότι έχουν ξεπεραστεί τα εμπόδια που είχαν παρουσιαστεί. Πηγές κοντά στη Χαμάς ανέφεραν σύμφωνα με το AFP ότι, στο πλαίσιο της αρχικής συμφωνίας, θα απελευθερωθούν περίπου 1.000 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι.

#UPDATE Gaza mediator Qatar said on Tuesday that obstacles to a deal between Israel and Hamas for a truce and hostage exchange had been overcome. pic.twitter.com/rjeV54EYQr

