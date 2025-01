«No Trousers Tube ride»: Η μέρα που οι Λονδρέζοι κυκλοφορούν χωρίς παντελόνι στο μετρό

Πρόκειται για μια παράδοση που δεν είναι καινούργια. Χθες ήταν η επίσημη βόλτα χωρίς παντελόνια στο μετρό, ένα ετήσιο γεγονός, το οποίο δεν προσπαθεί κάτι πέρα από το να δώσει λίγη ελαφρότητα.

Χωρίς βαθύτερο νόημα, χωρίς κάποιο μεγαλύτερο κίνητρο. Ο μόνος στόχος είναι η ευθυμία, έστω και για ένα απόγευμα. «Συμβαίνουν τόσα πολλά άσχημα, τόσα πολλά που δεν είναι διασκεδαστικά», δήλωσε ο επικεφαλής Dave Selkirk, ένας 40χρονος προσωπικός γυμναστής. «Είναι ωραίο να κάνεις κάτι απλά για το κέφι σου».

Το πρώτο τέτοιο γεγονός πραγματοποιήθηκε στην Νέα Υόρκη το 2002, ιδέα του τοπικού κωμικού Charlie Todd. Η ιδέα του ήταν η εξής: Δεν θα ήταν αστείο αν κάποιος έμπαινε σε ένα τρένο του μετρό στη μέση του χειμώνα φορώντας καπέλο, γάντια, κασκόλ – τα πάντα εκτός από το παντελόνι;

«Θα ήταν ασυνήθιστο στη Νέα Υόρκη, αν και μπορείς να δεις τα πάντα στο σύστημα του μετρό μας, αλλά αυτό που θα ήταν πραγματικά αστείο είναι αν στην επόμενη στάση, μερικά λεπτά αργότερα, όταν ανοίξουν οι πόρτες και επιβιβαστούν επιπλέον άτομα, δεν φορούσαν επίσης παντελόνια», δήλωσε ο Τοντ στο BBC. «Και να συμπεριφέρονται σαν να μην γνωρίζονται μεταξύ τους, και να συμπεριφέρονται σαν … να μην είναι τίποτα σπουδαίο και απλά να ξέχασαν το παντελόνι τους».

Η ιδέα πήρε σάρκα και οστά, και ημέρες χωρίς παντελόνι έχουν πραγματοποιηθεί παντού: στο Βερολίνο, την Πράγα, την Ιερουσαλήμ, τη Βαρσοβία και την Ουάσιγκτον, μεταξύ άλλων πόλεων.

Το Λονδίνο φιλοξένησε την πρώτη μεγάλη αποκάλυψη το 2009.

Trousers off, smiles on!

London Underground users bare their legs for Official No Trousers Tube Ride pic.twitter.com/6Q7yYMAuP6

— NoComment (@nocomment) January 13, 2025