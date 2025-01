Ρωσία – Ιράν υπογράφουν συνθήκη «συνολικής στρατηγικής συνεργασίας»

Η συνθήκη θα υπογραφεί κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν στη Ρωσία.

#UPDATE Russia and Iran will sign a “comprehensive strategic partnership” treaty on Friday during a visit to Russia by Iranian President Masoud Pezeshkian, the Kremlin said Monday. pic.twitter.com/ufToJ1k3fd

— AFP News Agency (@AFP) January 13, 2025