Πυρκαγιά στο Λος Άντζελες: Ανάπτυξη της εθνοφρουράς και απαγόρευση της κυκλοφορίας

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ ανακοίνωσε ότι στρατιωτικές μονάδες περιπολούν στους δρόμους της πόλης, ήδη από το βράδυ της Πέμπτης για να «προστατεύσουν τις τοπικές κοινωνίες τις επόμενες ημέρες». «Οι λεηλασίες δεν θα γίνουν ανεκτές», προειδοποίησε.

Ανεπιβεβαίωτα πλάνα δείχνουν μασκοφόρους εισβολείς να πηδούν φράχτες για να μπουν σε πολυτελείς ιδιοκτησίες που είχαν εκκενωθεί κοντά στις πυρκαγιές.

The CA National Guard arrived to Ontario airport tonight, ready to deploy and support law enforcement in Los Angeles – re-enforcing the message “looting will not be tolerated.” @NBCLA #nbcla (: @alexvnews) pic.twitter.com/SByPOfQLTC

