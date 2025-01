Πακιστάν: Αρχίζουν ξανά οι απευθείας πτήσεις προς ΕΕ έπειτα από 4 χρόνια

Αεροσκάφος της πακιστανικής εταιρείας απογειώθηκε γύρω στις 12.40 τοπική ώρα (09.40 ώρα Ελλάδας) από το αεροδρόμιο του Ισλαμαμπάντ με προορισμό το Παρίσι, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

H Pakistan International Airlines έγινε έτσι και πάλι η μοναδική αεροπορική εταιρεία που πραγματοποιεί πτήσεις μεταξύ του Πακιστάν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρόσβαση της Pakistan International Airlines στον ευρωπαϊκό και τον βρετανικό εναέριο χώρο είχε ανασταλεί τον Μάιο του 2020, ένα μήνα μετά τη συντριβή ενός Airbus της εταιρείας στο Καράτσι, που είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 97 άνθρωποι.

Το δυστύχημα αποδόθηκε σε ανθρώπινα λάθη των πιλότων και των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, ενώ ακολούθησαν αναφορές ότι σχεδόν το ένα τρίτο των αδειών για τους πιλότους της εταρείας ήταν πλαστές.

#UPDATE Pakistan’s state-owned airline, plagued by a history of deadly crashes and a pilot licence scandal, resumed flights to Europe on Friday after a four-year ban was lifted by EU regulatorshttps://t.co/hVZaIwqsRr pic.twitter.com/DC8RpWEG5c

— AFP News Agency (@AFP) January 10, 2025