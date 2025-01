Κρεμλίνο: Ο Πούτιν έτοιμος για συνομιλίες με Τραμπ χωρίς όρους

Σε δήλωσή του, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου ανέφερε σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο Πούτιν είναι ανοικτός για συνομιλίες χωρίς προϋποθέσεις με τον Τραμπ.

Το Κρεμλίνο κατηγόρησε πάντως την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν ότι προσπαθεί να αφήσει στον διάδοχό του Ντόναλντ Τραμπ την τοξικότερη δυνατόν παρακαταθήκη και δήλωσε ότι ο Μπάιντεν ίσως γι’ αυτό τον λόγο να επιβάλει ένα τελικό πακέτο κυρώσεων στη Μόσχα.

#UPDATE The Kremlin said Friday that President Vladimir Putin was open to talks with Donald Trump without preconditions, after the incoming US president said a meeting between the pair was being set up. pic.twitter.com/jRkFC45lvm

— AFP News Agency (@AFP) January 10, 2025