Πυρκαγιές στο Λος Άντζελες: Ολική καταστροφή στο Sunset Boulevard – Σοκάρουν οι εικόνες (βίντεο, φωτογραφίες)

Τα πάντα στη Sunset Boulevard, τη διάσημη λωρίδα που εκτείνεται για πολλά χιλιόμετρα μέσα από το Λος Άντζελες, παραδόθηκαν στις φλόγες.

Οι κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν στα τοπικά μέσα ότι είδαν σπίτια, τράπεζες, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ και άλλα καταστήματα, στα οποία σύχναζαν για δεκαετίες να έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Ο Μάικλ Πέιτον, διευθυντής καταστημάτων της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Erewhon, είπε στους LA Times, ότι η περιοχή είναι ισοπεδωμένη. «Έχουν μείνει μόνο στάχτες», τόνισε.

«Η Sunset Boulevard τελείωσε…Ολόκληρη η πόλη τελείωσε. Αυτό είναι πλήρης καταστροφή», πρόσθεσε.

Η φωτιά στο Sunset ξέσπασε για πρώτη φορά το απόγευμα της Τετάρτης στους λόφους του Χόλιγουντ και πλέον καλύπτει περίπου 43 στρέμματα.

