Περικυκλωμένο από φλόγες το Λος Άντζελες – Εκτός ελέγχου οι πυρκαγιές, συγκλονιστικές εικόνες (φωτογραφίες, βίντεο)

Δραματικές ώρες στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ. Τρεις πυρκαγιές απειλούν την πόλη συμπεριλαμβανομένης της «αριστοκρατικής» γειτονιάς Pacific Palisades.

Ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ έχει κηρύξει την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη δεν πρέπει να μιλάμε πλέον για αντιπυρική περίοδο στην Καλιφόρνια, αλλά για αντιπυρική χρονιά, με τις πυρκαγιές να ξεσπούν πλέον συνεχώς.

Fast-moving fires forced more than 30,000 people in the Los Angeles area to evacuate their homes, as the skies turned red and fierce winds knocked down trees and power lines. Here’s the latest on the blazes. https://t.co/1jg98tmtM2 — The New York Times (@nytimes) January 8, 2025

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται υπό εντολή εκκένωσης καθώς οι πυρκαγιές μαίνονται – και 1.400 πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί για να ανταποκριθούν στην τρομακτική πυρκαγιά. Εκκλήσεις να μην εγκαταλείπονται τα ζώα συντροφιάς.

«Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο»: Οι κάτοικοι που παρακολουθούν τις φλόγες δεν ξέρουν πού να πάνε, αναφέρουν οι δημοσιογράφοι.

Ουρλιάζοντας οι κάτοικοι του Λος Άντζελες εγκατέλειψαν τα αυτοκίνητά τους για να διαφύγουν από μια πυρκαγιά που κινείται με ταχείς ρυθμούς καθώς πλησίαζε σε έναν γραφικό οικισμό που ζουν μάλιστα διασημότητες, περιγράφοντας σκηνές βγαλμένες από ταινία καταστροφής του Χόλιγουντ.

RIGHT NOW: #PalisadesFire PCH is on fire. I am on my way driving to a place where there is a signal. This was moments ago. Like driving through hell! pic.twitter.com/OCL7Ko4HB1 — Alexandra Datig | Front Page Index (@alexdatig) January 8, 2025

Ανεμοθύελλα

Μια ανεμοθύελλα μετέτρεψε μια φαινομενικά τυπική πυρκαγιά θάμνων σε μια μανιασμένη κόλαση μέσα σε λίγες ώρες την Τρίτη, στέλνοντας την πυρκαγιά προς την περιοχή Pacific Palisades.

Τουλάχιστον 30.000 άνθρωποι διατάχθηκαν να εκκενώσουν την περιοχή, καθώς η πυρκαγιά στα δυτικά της πόλης εκτοξεύτηκε γρήγορα από τα 10 στρέμματα σε σχεδόν 3.000.

Ένας κάτοικος δήλωσε ότι οι πυροσβέστες τούς ζήτησαν βγουν από τα αυτοκίνητά τους καθώς η πυρκαγιά, που γιγαντώθηκε από ριπές ανέμων που μερικές φορές ξεπερνούσαν τα 160 χλμ/ώρα, πλησίαζε.

Οι θερμοί άνεμοι Santa Ana και οι ξηρές καιρικές συνθήκες επιδεινώνουν την κατάσταση, καθώς οι αρχές προειδοποιούν ότι δεν υπάρχει «καμία πιθανότητα» περιορισμού της πύρινης λαίλαπας ακόμη.

Δραματικά βίντεο δείχνουν μπουλντόζες να σπρώχνουν αυτοκίνητα από το δρόμο για να δώσουν πρόσβαση στους πυροσβέστες σε μια σκηνή και φλόγες να διαπερνούν σπίτια.

Πυροσβέστες από τη βόρεια Καλιφόρνια και την Αριζόνα έχουν αναπτυχθεί για να βοηθήσουν. Η πυροσβεστική υπηρεσία του Λος Άντζελες ζητά επίσης βοήθεια από πυροσβέστες εκτός υπηρεσίας.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να μην έχουν ρεύμα εξαιτίας των πυρκαγιών. Περίπου 200.000 πελάτες στην κομητεία του Λος Άντζελες και σχεδόν 26.000 στη γειτονική κομητεία Βεντούρα εξακολουθούν να επηρεάζονται, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης PowerOutage.us.

Οι πάροχοι λένε ότι εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το συντομότερο δυνατό.

