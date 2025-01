ΗΠΑ: Στο έλεος των πυρκαγιών το Λος Άντζελες – 30.000 άνθρωποι εκκένωσαν τα σπίτια τους (φωτογραφίες, βίντεο)

Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες αργά το πρωί στο προάστιο Pacific Palisades, δίπλα στα βουνά Σάντα Μόνικα, βορειοδυτικά της πελώριας μεγαλούπολης.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ορισμένα σπίτια έχουν καεί στην περιοχή αυτή, που είναι γεμάτη εξοχικά αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων το καθένα, κάποια μάλιστα σε απόκρημνα φαράγγια.

Μετά το μεσημέρι, η πυρκαγιά είχε ήδη εξαπλωθεί σε πάνω από 3.000 στρέμματα προ των πυλών του Λος Άντζελες, σύμφωνα με το τοπικό πυροσβεστικό σώμα. Φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου είδε πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες που καταβρόχθιζαν σπίτι.

NOW: Major parts of Los Angeles are looking apocalyptic as fires spread rapidly throughout the area

0% contained, and winds are set to pick up through the night

New fires are being sparked as well. This is going to be catastrophic.

— Nick Sortor (@nicksortor) January 8, 2025