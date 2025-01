«Τι περιμένετε, να μας πάρετε όλους νεκρούς;» – Βίντεο με νεαρή όμηρο της Χαμάς

Το βίντεο, διάρκειας περίπου 3 λεπτών και 30 δευτερολέπτων, του οποίου η ημερομηνία εγγραφής δεν μπορεί να επαληθευτεί, δείχνει μια νεαρή γυναίκα να μιλά στα εβραϊκά και να καλεί την ισραηλινή κυβέρνηση να δράσει για την απελευθέρωσή της.

Η 19χρονη Λίρι Αλμπαγκ στέλνει μήνυμα αγάπης στην οικογένειά της αλλά απευθύνεται με σκληρά λόγια στην ισραηλινή κυβέρνηση. «Τι περιμένετε να μας πάρετε όλους νεκρούς;»

Η οικογένεια της 19χρονης επέτρεψε τη δημοσιοποίηση στιγμιότυπων του βίντεο, έκανε γνωστό το Φόρουμ των Οικογενειών, η κύρια ένωση συγγενών ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

#BREAKING: Al-Qassam Brigades have published a recorded message from 19-year-old Israeli hostage and IDF soldier Liri Albag pic.twitter.com/Mynyb9eRbM

