Γερμανικά ΜΜΕ: Ο Αλ Τζουλάνι έκανε τελικά χειραψία με την Μπέρμποκ στο τέλος της συνάντησης

Η επιλογή του ισχυρού άνδρα της Συρίας να μην χαιρετήσει διά χειραψίας την υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας κατά τη χθεσινή συνάντησή τους στη Δαμασκό προκάλεσε πολλά σχόλια στα social media αλλά και την αντίδραση της ιδίας της υπουργού.

«Όταν έφθασα στη Συρία, μου ήταν ήδη σαφές ότι δεν θα υπήρχαν οι συνήθεις χειραψίες, αλλά ήταν εξίσου σαφές ότι τόσο εγώ όσο και ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών δεν συμμεριζόμαστε αυτήν την άποψη», δήλωσε η κυρία Μπέρμποκ σε δημοσιογράφους στη Δαμασκό.

Ήδη κατά την υποδοχή της στο αεροδρόμιο, οι δύο άνδρες της εθιμοτυπίας δεν της έδωσαν το χέρι τους. Αργότερα, κατά τη συνάντηση στο πρώην προεδρικό μέγαρο, ο Άχμεντ αλ Σάρα αντί χειραψίας ακούμπησε το χέρι του στο στήθος του σε ένδειξη σεβασμού, ενώ αμέσως μετά το έτεινε, αντιθέτως, προς το μέρος του κ. Μπαρό σε μια – πολύ χαλαρή – χειραψία. Πηγές ωστόσο της γερμανικής αντιπροσωπείας δήλωσαν σε γερμανικά ΜΜΕ ότι ο νέος ηγέτης της Συρίας έδωσε το χέρι του στην κυρία Μπέρμποκ στο τέλος της συνάντησής τους.

Oh, look, the “moderate” leader of the new Syrian government snubs the German Foreign Minister’s handshake.

But no worries, Annalena Baerbock, the beacon of progress, is still more than happy to funnel German taxpayers’ hard-earned money to this “moderate” regime…..

pic.twitter.com/cTafhHb0T3

