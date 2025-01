Νότια Κορέα: Πολιτικό χάος, υποστηρικτές του έκπτωτου προέδρου εμπόδισαν τη σύλληψή του

«Όσον αφορά την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης σήμερα, διαπιστώθηκε ότι η εκτέλεση ήταν ουσιαστικά αδύνατη λόγω της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης. Οι ανησυχίες για την ασφάλεια του προσωπικού στο σημείο οδήγησαν στην απόφαση να σταματήσει η εκτέλεση», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Διερεύνησης Διαφθοράς.

Συνήγορος του παυθέντα προέδρου ανέφερε σε ανακοίνωση πως η προσπάθεια εκτέλεσης του εντάλματος σύλληψής του είναι «παράνομη» και ότι θα προχωρήσει σε νομικές ενέργειες, χωρίς να καταστήσει σαφές ποιες μπορεί να είναι αυτές.

Πράκτορες της υπηρεσίας έρευνας για υποθέσεις διαφθοράς υψηλών προσώπων της Νότιας Κορέας εισήλθαν νωρίτερα στην επίσημη προεδρική κατοικία για να εκτελέσουν εμπρόθεσμα το ένταλμα σύλληψης —έχουν προθεσμία ως τη Δευτέρα—, πλην όμως «εμποδίζονται από στρατιωτική μονάδα στο εσωτερικό», μετέδωσε νωρίτερα το νοτιοκορεάτικο εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Current scene close to President Yoon Suk Yeol’s residence.

Fringe group of pro-Yoon supporters pledge their allegiance to him and the country.

Investigators trying to arrest him reportedly in standoff with security service. pic.twitter.com/FjTfxJxuIj

— Raphael Rashid (@koryodynasty) January 3, 2025