Αεροσκάφος συνετρίβη πάνω σε εργοστάσιο στην Καλιφόρνια: Τουλάχιστον 2 νεκροί, 18 τραυματίες

Η αιτία του δυστυχήματος δεν είναι γνωστή μέχρι στιγμής.

«Έχουμε δυο επιβεβαιωμένους θανάτους», ενημέρωσε η αστυνομία του Φούλερτον μέσω X.Άλλοι 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν, από τους οποίους «δέκα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για να τους προσφερθεί περίθαλψη» και «οκτώ έλαβαν φροντίδες επιτόπου» και τους επιτράπηκε να φύγουν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Δεν είναι ακόμη σαφές αν οι νεκροί επέβαιναν στο μικρό αεροσκάφους τουρισμού ή εργάζονταν στη μονάδα όπου κατέπεσε, τόνισε αξιωματικός της αστυνομίας του Φούλερτον στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό KTLA.

Σε οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από τοπικά ΜΜΕ διακρίνεται πελώρια τρύπα στην οροφή εργοστασίου, από όπου αναδίδεται καπνός.

«Το μόνο που ακούσαμε ήταν ένας δυνατός κρότος, ‘μπουμ’, αυτό ήταν όλο. Κατόπιν αρχίσαμε να τρέχουμε» προς την έξοδο του εργοστασίου, δήλωσε ο Τζερόμ Κρουζ, που δουλεύει στο εργοστάσιο, στο CBS News.

