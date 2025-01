Λας Βέγκας: Στρατιωτικός ο δράστης, αυτοκτόνησε πριν από την έκρηξη

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, αξιωματούχοι του Λας Βέγκας και του FBI δήλωσαν ότι η ταυτότητα του οδηγού δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα μέσω DNA, αλλά στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για τον Μάθιου Λίβελσμπεργκερ, 37 ετών, από το Κολοράντο Σπρινγκς.

JUST IN: The man who blew up a Cybertruck in front of Trump Tower had a gunshot wound to the head before the explosives detonated.

Las Vegas officials say Matthew Livelsberger shot himself before the bomb detonated.

“The individual had sustained a gunshot wound to the head… pic.twitter.com/akY8MWZNBw

