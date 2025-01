Πρωτοχρονιά τρόμου με τη σφραγίδα ISIS (;) στις ΗΠΑ: Οι επιθέσεις σε Νέα Ορλεάνη, Λας Βέγκας, οι δράστες και οι ενδείξεις συντονισμένου σχεδίου

Αυτά είναι τα δύο ερωτήματα στα οποία επικεντρώνουν τις έρευνές τους οι αρχές. Και τα έως τώρα δεδομένα τους κάνουν να απαντήσουν και στα δύο, με κάποιες επιφυλάξεις, «όχι». Γιατί το εύρος της επίθεσης στη Νέα Ορλεάνη, όπως και τα στοιχεία που βρέθηκαν μέσα στο φορτηγάκι το οποίο ο δράστης έριξε με μανία πάνω στο πλήθος, πριν ανοίξει πυρ, δείχνουν οργανωμένο σχέδιο τρομοκρατίας.

Μία σημαία του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) και εκρηκτικοί μηχανισμοί σε παγοθήκη, εντοπίστηκαν μέσα στο όχημα. Επιπλέον ο ίδιος είχε ανεβάσει βίντεο στα social media, στα οποία ο ίδιος υποστήριζε το ISIS και εξέφραζε την πρόθεσή του να σκοτώσει. Είχε πραγματοποιήσει και άλλες αναρτήσεις μίσους στο παρελθόν, αλλά δεν είχαν προκαλέσει την κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με τις αρχές ο τρόπος που έδρασε αποκαλύπτει ότι ήθελε να προκαλέσει τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό θυμάτων. «Ήθελε να πατήσει όσους περισσότερους μπορεί. Ήθελε να προκαλέσει σφαγή», ακούσαμε την αστυνομία να λέει.

