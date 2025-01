Νέα Ορλεάνη: Ο δράστης της επίθεσης κρατούσε σημαία του ISIS, είχε εκρηκτικά – Τι γνωρίζουμε για αυτόν

Ο δράστης έπεσε και ο ίδιος νεκρός από πυρά αστυνομικών. Ταυτοποιήθηκε ως ο 42χρονος Σαμσούντ Ντιν Τζαμπάρ, σύμφωνα με δύο ομοσπονδιακούς αξιωματούχους που μίλησαν στο CBS News.

Breaking: The New Orleans attacker has been identified as 42-year-old Samsud Din Hyeed, who had an ISIS flag, per NOLA

We also know now the rented truck contained explosives, and he was wearing full body armor. pic.twitter.com/tS0cY80n8m

— Punished Adam’s Chief of Staff (@adamcastout) January 1, 2025