ΔΟΜ: Η κρίση στη Γάζα «έχει φτάσει σε αφόρητα οριακό σημείο»

«Τα κράτη μέλη πρέπει να δράσουν τώρα για να αποτρέψουν περαιτέρω καταστροφές και να αποκαταστήσουν την ελπίδα για ειρήνη το 2025», επισημαίνει η Έιμι Πόουπ σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σχεδόν 2 εκατομμύρια άνθρωποι, ή το 90% του πληθυσμού στον θύλακα, έχουν εκτοπιστεί εσωτερικά, ως αποτέλεσμα των ισραηλινών στρατιωτικών επιθέσεων τους τελευταίους 15 μήνες.

As the new year nears, the crisis in #Gaza has reached an unbearable breaking point. Innocent lives, including infants, are lost to winter cold. Hospitals and shelters are targeted. Member States must act now to prevent further devastation and restore hope for peace in 2025. pic.twitter.com/UGXKOuNpua

