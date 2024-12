UNRWA: Τα μωρά της Γάζας παγώνουν μέχρι θανάτου

«Κουβέρτες, στρώματα & άλλες χειμερινές προμήθειες έχουν κολλήσει στην περιοχή για μήνες περιμένοντας έγκριση για να μπουν στη Γάζα», έγραψε στο Χ.

Ολοκλήρωσε την ανάρτηση επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για κατάπαυση του πυρός και «άμεση ροή των απαραίτητων βασικών προμηθειών, μεταξύ άλλων και για το χειμώνα».

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας δήλωσε ότι τέσσερα μωρά πέθαναν σε σκηνές τις τελευταίες ημέρες εν μέσω του κρύου καιρού και του εκτεταμένου υποσιτισμού.

#Gaza babies are freezing to death due to cold weather & lack of shelter.

Meanwhile, blankets, mattresses & other winter supplies have been stuck in the region for months waiting for approval to get into Gaza. #CeasefireNow +

An immediate flow of much needed basic…

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) December 27, 2024