Maga vs Μασκ: Ο πρώτος εμφύλιος στο στρατόπεδο Τραμπ

Η αφορμή είναι η επιλογή, εκ μέρους του Τραμπ του Σριράμ Κρισνάν ενός ινδικής καταγωγής επιχειρηματία, ως συμβούλου του επί θεμάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Η δε διαμάχη αφορά από τη μία τον δισεκατομμυριούχο Ελον Μασκ και από την άλλη τη σκληροπυρηνική βάση του Ντόναλντ Τραμπ που διαπνέεται από το πνεύμα όσων περικλείει το δόγμα Make America Great Again (MAGA), γνωστό και από την πρώτη του θητεία.

Η διαμάχη έφερε αντιμέτωπους το δίδυμο Μασκ – Ραμασουάμι με σκληρούς υποστηρικτές του MAGA, συμπεριλαμβανομένης της ακροδεξιάς ακτιβίστριας Λόρα Λούμερ και του Ματ Γκάετζ, πρώην μέλους του Κογκρέσου και παρ’ ολίγον νέου υπουργού Δικαιοσύνης.

Η κόντρα απειλεί μάλιστα να ανοίξει χάσμα μεταξύ των υποστηρικτών του Τραμπ στα ζητήματα μετανάστευσης, θέμα που αποτέλεσε ένα από τα βασικά συστατικά της νίκης του στις εκλογές.

Την αρχή έκανε η κυρία Λούμερ που επιτέθηκε στην επιλογή του Σριράμ Κρισνάν, χαρακτηρίζοντάς την «βαθιά ενοχλητική».

Τι εστί Λούμερ; Ίσως η πιο σκληρή «προβοκάτορας» σε θέματα μετανάστευσης. Της πιστώνεται μάλιστα ευρέως ότι ήταν εκείνη που έπεισε τον Τραμπ να τονίσει το επιχείρημα περί μεταναστών από την Αϊτή που τρώνε κατοικίδια, κατά τη διάρκεια του προεδρικού ντιμπέιτ τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Η κυρία Λούμερ λοιπόν επέκρινε τον Κρίσναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι υποστηρίζει την επέκταση της βίζας και της πράσινης κάρτας για ειδικευμένους εργάτες. Κάτι που εκείνη εκτιμά ότι βρίσκεται σε «ευθεία αντίθεση» με την ατζέντα Τραμπ.

Τα σχόλιά της προκάλεσαν την αντίδραση του –μετανάστη υψηλών δεξιοτήτων από τη Νότια Αφρική- Ελον Μασκ.

«Υπάρχει μόνιμη έλλειψη στα εξαιρετικά ταλέντο μηχανικού. Και αυτό αποτελεί τον κύριο ανασταλτικό λόγο ανάπτυξης στη Silicon Valley», έγραψε ο Μασκ στο X, ανήμερα τα Χριστούγεννα.

Και επανήλθε με νέα ανάρτηση: «Σε τελική ανάλυση: θέλετε η Αμερική να ΚΕΡΔΙΣΕΙ ή θέλετε η Αμερική να ΧΑΣΕΙ. Αν αναγκάσεις τα καλύτερα ταλέντα του κόσμου να φύγουν, η Αμερική θα ΧΑΣΕΙ. Τέλος».

Τη στάση του Μασκ έσπευσε να υποστηρίξει ο Ραμασουάμι, συν-διευθυντής στο νεοσύστατο «τμήμα κυβερνητικής αποτελεσματικότητας» (DOGE).

Με μια μακροσκελή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ραμασουάμι– γιος μεταναστών o ίδιος από την Ινδία – υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ είναι καταδικασμένες να παρακμάσουν χωρίς ξένους εργάτες υψηλής ειδίκευσης και αντέτεινε ότι η αμερικανική κουλτούρα έχει προσανατολιστεί προς τη «μετριότητα».

«Ο λόγος που κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας προσλαμβάνουν συχνά ξένους μηχανικούς έναντι Αμερικανών δεν είναι κάποιο έλλειμμα στο αμερικανικό IQ», έγραψε και εξήγησε:

The reason top tech companies often hire foreign-born & first-generation engineers over “native” Americans isn’t because of an innate American IQ deficit (a lazy & wrong explanation). A key part of it comes down to the c-word: culture. Tough questions demand tough answers & if…

