Βαλτική Θάλασσα: Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας εξετάζει η ΕΕ μετά το σαμποτάζ σε υποθαλάσσια καλώδια

«Το χθεσινό περιστατικό με υποθαλάσσια καλώδια στη Βαλτική Θάλασσα είναι το τελευταίο από μια σειρά ύποπτων επιθέσεων σε υποδομές ζωτικής σημασίας», τόνισε σε κοινή δήλωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

«Καταδικάζουμε σθεναρά κάθε σκόπιμη καταστροφή της υποδομής ζωτικής σημασίας της Ευρώπης. Το ύποπτο σκάφος αποτελεί μέρος του σκιώδους στόλου της Ρωσίας, ο οποίος απειλεί την ασφάλεια και το περιβάλλον, ενώ χρηματοδοτεί τον πολεμικό προϋπολογισμό της Ρωσίας. Θα προτείνουμε περαιτέρω μέτρα, συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων, για να στοχεύσουμε αυτόν τον στόλο», αναφέρεται στη δήλωση.

The suspected vessel is part of Russia’s shadow fleet, which threatens security and the environment, while funding Russia’s war budget.

We will propose further measures, including sanctions, to target this fleet. (2/3)

— Kaja Kallas (@kajakallas) December 26, 2024