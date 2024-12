Υεμένη: Ισραηλινά πλήγματα στο διεθνές αεροδρόμιο της Σαναά και στη Χοντέιντα

Κατά τηλεοπτικό κανάλι Al Masirah, το οποίο ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθι, οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν στόχους στη Σαναά αλλά και στην πόλη – λιμάνι Χοντέιντα.

Οι αναφερόμενες επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια ομιλίας του ηγέτη των Χούθι Αμπντούλ-Μαλίκ αλ Χούθι, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Σε ανακοίνωσή του και επιβεβαιώνοντας τις σχετικές αναφορές, ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι μαχητικά αεροσκάφη έβαλαν στο στόχαστρο στρατιωτικές θέσεις των Χούθι.

Σύμφωνα με τον στρατό του Ισραήλ, επλήγησαν στρατιωτικές υποδομές των Χούθι τόσο στο διεθνές αεροδρόμιο της Σαναά όσο και σε σταθμούς ενέργειας.

Επιπλέον, οι δυνάμεις του Ισραήλ, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, έπληξαν στρατιωτικές υποδομές στα λιμάνια Χοντέιντα, Σαλίφ και Ρας Κανατίμπ, στη δυτική ακτή της Υεμένης.

Κατά τον στρατό του Ισραήλ, οι θέσεις που επλήγησαν χρησιμοποιήθηκαν από τους Χούθι για τη λαθραία μεταφορά ιρανικών όπλων στην περιοχή και για την είσοδο ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων.

Following the approval of operational plans by the Chief of the General Staff, the Minister of Defense and the Prime Minister, IAF fighter jets conducted intelligence-based strikes on military targets belonging to the Houthi terrorist regime on the western coast and inland Yemen… pic.twitter.com/GnjyZgZv4m

— Israel Defense Forces (@IDF) December 26, 2024