Πτώση αεροπλάνου στο Καζακστάν: Το σενάριο του ρωσικού πυραύλου κερδίζει έδαφος – Τι απαντά το Κρεμλίνο

Το Κρεμλίνο προειδοποίησε πως η διακίνηση τέτοιων σεναρίων, πριν ολοκληρωθούν οι έρευνες, είναι οι επικίνδυνη. Σημειώνεται δε ότι είναι σε εξέλιξη έρευνες τόσο από το Καζακστάν όσο και από το Αζερμπαϊτζάν και την ίδια τη Ρωσία.

Ρωσικά μέσα κάνουν λόγο για δυτική προπαγάνδα που έχει ως στόχο να αποδώσει την πτώση του αεροπλάνου στη Μόσχα. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, από την πλευρά του, σχολίασε: «Θα ήταν λάθος να προβάλλουμε οποιεσδήποτε υποθέσεις πριν από τα συμπεράσματα της έρευνας. Δεν θα το κάνουμε αυτό, και κανείς δεν πρέπει να το κάνει. Πρέπει να περιμένουμε την ολοκλήρωση της έρευνας».

Βίντεο από την κατεστραμμένη άτρακτο φαίνεται να δείχνει ζημιές από θραύσματα, κάτι που οδηγεί ειδικούς αεροπορίας στο συμπέρασμα ότι το αεροσκάφος της Azerbaijan Airlines ενδέχεται να χτυπήθηκε από συστήματα αεράμυνας πάνω από τη ρωσική δημοκρατία της Τσετσενίας. Πριν συντριβεί κοντά στην πόλη Ακτάου του Καζακστάν, το αεροσκάφος είχε εκτραπεί από τον προορισμό του στην Τσετσενία προς τη δυτική πλευρά του Καζακστάν, διασχίζοντας την Κασπία Θάλασσα.

Το αεροσκάφος Embraer 190 απογειώθηκε από την πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, Μπακού, το πρωί της Τετάρτης. Ήταν προγραμματισμένο να πετάξει προς το Γκρόζνι της Τσετσενίας, αλλά εκτράπηκε λόγω ομίχλης, σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία. Ένας επιζών επιβάτης δήλωσε στη ρωσική τηλεόραση ότι πίστευε πως ο πιλότος προσπάθησε δύο φορές να προσγειωθεί στην πυκνή ομίχλη πάνω από το Γκρόζνι πριν «την τρίτη φορά, κάτι να εκραγεί… κάποια τμήματα του αεροσκάφους είχαν αποκολληθεί».

A passenger captured the final moments of the Azerbaijan Airlines plane before it crashed in Kazakhstan. Vid-1

The flight was diverted to Aktau amid Ukrainian kamikaze UAV strikes on Grozny, Chechnya.

Notably, shrapnel marks were seen on the fuselage of the crashed plane. Vid-2 https://t.co/7kL82M2yJ9 pic.twitter.com/Ls1OKykkQY

— BigBreakingWire (@BigBreakingWire) December 25, 2024