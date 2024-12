Χαβάη: Πτώμα εντοπίστηκε στο σύστημα ανάσυρσης τροχών αεροσκάφους της United Airlines

Ένα πτώμα βρέθηκε στον χώρο του συστήματος ανάσυρσης ενός από τους κύριους τροχούς του αεροσκάφους. Η πτήση 202 της United απογειώθηκε από το αεροδρόμιο O’Hare του Σικάγο το πρωί της 24ης Δεκεμβρίου, και το πτώμα ανακαλύφθηκε κατά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Kahului της Χαβάης. Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του ατόμου.

Το αεροσκάφος είχε προηγουμένως εκτελέσει πτήση από το Σάο Πάολο της Βραζιλίας με απευθείας προορισμό το Σικάγο, σύμφωνα με το Flight Aware. Μετά από μια στάση διάρκειας περίπου 4,5 ωρών, το αεροσκάφος αναχώρησε από το O’Hare για την απευθείας πτήση προς το Μάουι.

Officials in Hawaii are investigating the mysterious discovery of a dead body found in the wheel well of a United Airlines plane, which flew from Chicago to Maui on Christmas Eve. pic.twitter.com/6nLLwjY53D

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) December 25, 2024