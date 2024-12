Συρία: Ένας νεκρός στη διαδήλωση Αλαουιτών στη Χομς

«Ένας διαδηλωτής σκοτώθηκε και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν όταν δυνάμεις ασφαλείας στη Χομς άνοιξαν πυρ για να διαλύσουν πλήθος διαδηλωτών» που βγήκαν στους δρόμους μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνει «επίθεση μαχητών» εναντίον χώρου λατρείας των Αλαουιτών στο Χαλέπι, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ραμί Αμπντέλ Ραχμάν, επικεφαλής του Συριακού Παρατηρητηρίου.

Jableh, Syria: Alawite protesters take to the streets pic.twitter.com/E9rsB9r2v8

