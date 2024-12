Τι δώρα ζητούσαν τα παιδιά από τον Αϊ Βασίλη το 1967 (βίντεο)

Το πρώτο από τα παιδιά ζητά αφρούλουτρο σε κύβους, ενώ ένα δεύτερο κοριτσάκι μια κούνια Τiny Tears που ήταν κάπως έτσι:

Συμπληρώνει πάντως την παραγγελία με ένα πλυντήριο ρούχων-προφανώς παιδικό παιγνίδι- αλλά και ένα ταπεινό ζευγάρι παντόφλες.

Περνώντας στα αγοράκια, ακούμε ευχές προς τον Αι Βασίλη για ένα ζευγάρι παγοπέδιλα και ένα ρολόι. Σετ χημείας και lego ζητάει ένα ακόμη παιδί, ενώ από τις αιτήσεις δεν λείπουν και οι «ηλεκτρικοί» αυτοκινητόδρομοι, διαχρονικός αγορίστικος χριστουγεννιάτικος πόθος τουλάχιστον έως τα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Στα 1967 πάντως οι συγκεκριμένοι αυτοκινητόδρομοι ήταν έτσι:

Children tell Santa what they want for Christmas in 1967

More ➡️ https://t.co/FwWQIkT7ta pic.twitter.com/kSU8xzTvI7

— BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) December 23, 2024