«Το σπίτι της φρίκης»: Κάθειρξη 100 ετών σε ζευγάρι για τον βιασμό των υιοθετημένων γιων τους

Οι αρχές συνέλαβαν τους Γουίλιαμ και Ζακάρια Ζουλόκ το 2022 σε ένα σπίτι στην περιοχή Λόγκανβιλ. Προ ημερών δικαστής τους καταδίκασε σε 100 χρόνια φυλάκισης. Κανένας από τους κατηγορούμενους δεν είναι επιλέξιμος για αποφυλάκιση υπό όρους, σύμφωνα με το γραφείο του Εισαγγελέα.

«Αυτοί οι δύο κατηγορούμενοι δημιούργησαν πραγματικά ένα σπίτι φρίκης και έθεσαν τις σκοτεινές τους επιθυμίες πάνω από όλα και όλους. Ωστόσο, το βάθος της διαστροφής τους, που είναι όσο βαθύ μπορεί να γίνει, δεν υπερβαίνει την αποφασιστικότητα εκείνων που αγωνίστηκαν για τη δικαιοσύνη και τη δύναμη των θυμάτων σε αυτήν την υπόθεση. Η αποφασιστικότητα που έχω δει από αυτά τα δύο νέα θύματα τα τελευταία δύο χρόνια είναι πραγματικά εμπνευσμένη», δήλωσε ο Εισαγγελέας Ράντι ΜακΓκίνλεϊ σε ανακοίνωσή του.

