Στο νοσοκομείο ο Μπιλ Κλίντον

«Ο (σ.σ. πρώην) πρόεδρος Κλίντον εισήχθη στο νοσοκομείο του πανεπιστημίου Τζόρτζταουν το απόγευμα για εξετάσεις και παρακολούθηση, αφού παρουσίασε πυρετό. Το ηθικό του είναι υψηλό κι είναι βαθιά ευγνώμων για την εξαίρετη περίθαλψη που δέχεται», εξήγησε ο Άνχελ Ουρένια.

Πρόεδρος των ΗΠΑ από το 1993 ως το 2001, ο 78χρονος Μπιλ Κλίντον είχε ήδη νοσηλευτεί στο παρελθόν, ιδίως το 2021, όταν ουρολοίμωξη μετατράπηκε σε σηψαιμία.

Το 2004 υποβλήθηκε σε επέμβαση τετραπλής γεφύρωσης στεφανιαίων για να απελευθερωθούν τέσσερις βουλωμένες αρτηρίες· το 2010 σε αγγειοπλαστική.

Former President Bill Clinton has been hospitalized in Washington after developing a fever, a top aide says.

Clinton, 78, “has been admitted to MedStar Georgetown University Hospital for testing and observation.

