Ρωσικό φυσικό αέριο: Ζελένσκι κατά Σλοβακίας για «ανήθικη υποστήριξη» στον Πούτιν

Οι δηλώσεις Ζελένσκι έρχονται εν μέσω της έντασης αναφορικά με τη διαμετακόμιση ρωσικού φυσικού αερίου προς την ΕΕ.

Αντιμέτωπη με τη ρωσική εισβολή τα τελευταία σχεδόν τρία χρόνια, η Ουκρανία ανακοίνωσε το περασμένο καλοκαίρι ότι δεν θα ανανεώσει τη σύμβαση που τη δεσμεύει με τη Ρωσία μέχρι το τέλος του έτους για τη μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω του εκτεταμένου δικτύου της αγωγών φυσικού αερίου.

Ο Φίτσο -φίλα προσκείμενος στον Ρώσο ηγέτη- η χώρα του οποίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αυτή την οδό μεταφοράς ενέργειας, έχει επικρίνει το Κίεβο για αυτή την απόφασή του.

Ωστόσο, ο Σλοβάκος πρωθυπουργός δεν θέλει να βρει λύσεις για την αντικατάσταση του ρωσικού φυσικού αερίου και τη διασφάλιση της «ενεργειακής ανεξαρτησίας» της Ευρώπης, τον κατηγόρησε ο Ζελένσκι στην ανάρτησή του.

It is worth noting that after their meeting in Moscow, Fico and Putin did not issue joint statements or respond to media questions. They simply cannot say publicly anything about what they discussed in the meeting. They are afraid of the public’s reaction.

Moscow provides…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 23, 2024