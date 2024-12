Σεισμός 5,9 Ρίχτερ στην Κούβα

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στις νοτιοανατολικές ακτές της Κούβας, περίπου 78 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Σαντιάγο ντε Κούβα.

Το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμάται στα 25 χιλιόμετρα.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές.

#Earthquake (#sismo) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.9 || 78 km W of Santiago de Cuba (#Cuba) || 4 min ago (local time 01:00:58). Follow the thread for the updates pic.twitter.com/NmoqsB4pSC

