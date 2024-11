Κούβα: Δύο σεισμοί 6,8 και 5,9 Ρίχτερ – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Η ισχυρότερη από τις δύο δονήσεις είχε μέγεθος 6,8 Ρίχτερ (στις 11.49 π.μ. τοπική ώρα), ενώ προηγήθηκε σεισμός μεγέθους 5,9 βαθμών (στις 10.50 π.μ. τοπική ώρα), σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Μετά τη δεύτερη δόνηση, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Επί του παρόντος δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές.

#Earthquake (#sismo) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.5 || 72 km SW of #Bayamo (#Cuba) || 4 min ago (local time 11:49:52). Follow the thread for the updates pic.twitter.com/CEEiR3TVsB

