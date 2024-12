O Στίβεν Μίραν επικεφαλής του Οικονομικού Συμβουλίου του Τραμπ

To όργανο αυτό συμβουλεύει τον πρόεδρο των ΗΠΑ για την οικονομική πολιτική που θα ακολουθήσει και αποτελείται από τρία μέλη, περιλαμβανομένου του προέδρου.

Το συμβούλιο βοηθάει στην προετοιμασία της ετήσιας έκθεσης που παρέχει μια γενική εικόνα της οικονομίας της χώρας, εξετάζει την ομοσπονδιακή πολιτική και τα προγράμματα και κάνει συστάσεις για την οικονομική πολιτική.

Ο Μίραν είναι ανώτερο στέλεχος στην εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων πολλαπλών στρατηγικών Hudson Bay Capital.

Stephen Miran, Trump’s nominee for Chairman of the Council of Economic Advisors: “The US government is sitting on a pretty sizable reserve of Bitcoin already because of all of the seizures that they’ve done in criminal activities, right? And so, arguably, we already have one.” pic.twitter.com/w8skglOxfp

— Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) December 22, 2024