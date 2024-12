Βραζιλία: 10 νεκροί από συντριβή μικρού αεροπλάνου

Νεκροί είναι όλοι επιβαίνοντες στο αεροσκάφος.

Σύμφωνα με το γραφείο δημόσιας ασφάλειας του κρατιδίου Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, τουλάχιστον 15 άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της πόλης, οι περισσότεροι με αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού εξαιτίας πυρκαγιάς που προκάλεσε η συντριβή.

JUST IN – Governor of Brazil’s Rio Grande do Sul says no survivors after plane carrying 10 people crashed into multiple buildings in Gramado pic.twitter.com/QAdo1Y5PRH

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 22, 2024