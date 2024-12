Βραζιλία: Ξεπέρασαν τους 30 οι νεκροί του τροχαίου με λεωφορείο

Το λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό και τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 32 άνθρωποι, σύμφωνα με την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται τόσο για τον εντοπισμό θυμάτων, όσο και για τα αίτια του δυστυχήματος, καθώς υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες.

Σύμφωνα με αρχικές αναφορές, ο οδηγός του λεωφορείου έχασε τον έλεγχο όταν έσκασε ένα από τα ελαστικά του οχήματος.

Ωστόσο, σύμφωνα με άλλες μαρτυρίες, από το φορτηγό έπεσε στον δρόμο ένα μεγάλο κομμάτι γρανίτη, το οποίο προκάλεσε τη σύγκρουση με το λεωφορείο.

Στο λεωφορείο επέβαιναν 45 άνθρωποι. Οι διασωθέντες ανέρχονται σε 13.

Τρεις επιβαίνοντες σε αυτοκίνητο που ενεπλάκη επίσης στη σύγκρουση και εγκλωβίστηκε κάτω από το φορτηγό επέζησαν.

#UPDATE At least 22 people died early Saturday when a bus crashed and then caught fire in the southeastern Brazilian state of Minas Gerais, firefighters said. pic.twitter.com/zsfapAMIIv

— AFP News Agency (@AFP) December 21, 2024