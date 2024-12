Γερμανία – Μαγδεμβούργο: Είχε ζητήσει την έκδοση του δράστη η Σαουδική Αραβία;

Ο Έλον Μασκ κοινοποίησε σχετική ανάρτηση. Οι αρχές δεν έχουν αναφέρει καμία σχετική πληροφορία επισήμως. Είναι γνωστό ωστόσο ότι ζούσε ως «αυτοεξόριστος» στη Γερμανία από το 2006 και του είχε χορηγηθεί άσυλο.

BREAKING: According to reports from UAE and Saudi Arabian users, the perpetrator of the Christmas market attack in Magdeburg, Germany is a fugitive from Saudi Arabia.

The German government refused to extradite him despite requests from the Saudi government, citing human… https://t.co/w6vZYXEiOY pic.twitter.com/0p5O4IGh3K

— Ian Miles Cheong (@stillgray) December 20, 2024