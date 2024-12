Πνέει μένεα κατά του Μασκ ο Μπέρνι Σάντερς: Είμαστε ακόμη δημοκρατία ή έχουμε ολιγαρχία και απολυταρχισμό;

«Το Κογκρέσο των ΗΠΑ κατέληξε αυτή την εβδομάδα σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησής μας. Ο Έλον Μασκ, ο οποίος έγινε πλουσιότερος κατά 200 δισεκατομμύρια δολάρια από τότε που εξελέγη ο Trump, διαφώνησε. Είναι οι Ρεπουμπλικάνοι υπόχρεοι στον αμερικανικό λαό; Ή στον πρόεδρο Μασκ; Αυτή είναι η ολιγαρχία εν δράσει», σημείωσε ο κ. Σάντερς.

The US Congress this week came to an agreement to fund our government.

Elon Musk, who became $200 BILLION richer since Trump was elected, objected.

Are Republicans beholden to the American people? Or President Musk?

This is oligarchy at work.

— Bernie Sanders (@BernieSanders) December 19, 2024