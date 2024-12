Ουκρανία: Ζημιές σε πρεσβείες από ρωσικά πλήγματα – Καταδικάζει η Ε.Ε.

Σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών, από τα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο επηρεάστηκαν οι διπλωματικές αποστολές της Αλβανίας, της Αργεντινής, της Παλαιστινιακής Αρχής, της Βόρειας Μακεδονίας, της Πορτογαλίας και του Μαυροβουνίου.

Οι περισσότερες από αυτές τις αποστολές βρίσκονται στο ίδιο κτίριο.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλας καταδίκασαν τα ρωσικά πλήγματα.

Diplomatic missions of Albania, Argentina, Palestine, North Macedonia, Portugal, and Montenegro were affected by the shelling of Kyiv, according to the Ukrainian Foreign Ministry as… pic.twitter.com/IluFtHr2e8

Ukrainian Foreign Ministry shows photos of foreign embassies damaged after strike on Kyiv

Σε ανάρτησή της, η κ. φον ντερ Λάιεν επεσήμανε: «Άλλη μια αποτρόπαια ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου. Αυτή τη φορά σε ένα κτίριο που φιλοξενεί την πρεσβεία της Πορτογαλίας και πολλές άλλες διπλωματικές υπηρεσίες. Η περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου από τον Πούτιν φτάνει σε νέα επίπεδα. Αλληλεγγύη στην Πορτογαλία».

This time on a building hosting the Embassy of Portugal and several other diplomatic services.

Από την πλευρά της, η κ. Κάλας σημείωσε ότι ρωσικοί πύραυλοι κατέστρεψαν την πορτογαλική πρεσβεία στο Κίεβο.

«Καμία διπλωματική αντιπροσωπεία δεν θα έπρεπε ποτέ να στοχοποιείται ή ακόμη και να επηρεάζεται. Αυτή είναι μια ακόμη βάρβαρη επίθεση της Ρωσίας σε στόχους αμάχων, που δεν δείχνει καμία διάθεση για ειρήνη. Εκφράζω την πλήρη αλληλεγγύη μου στο διπλωματικό προσωπικό» πρόσθεσε η κ. Κάλας.

Russian missiles damaged the Portuguese Embassy in Kyiv.

No diplomatic representation should ever be targeted or even impacted.

This is another barbaric attack by Russia on civilian targets that shows no willingness for peace.

I extend my full solidarity to diplomatic staff.

— Kaja Kallas (@kajakallas) December 20, 2024