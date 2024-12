Ουκρανία: Πιέζει ο Ζελένσκι για την ανάπτυξη δυτικών στρατευμάτων – Το συζήτησε με Μακρόν

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε χθες Τετάρτη το βράδυ ότι συζήτησε εκ νέου με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν το ενδεχόμενο ανάπτυξης ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία.

«Μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα: είναι απαραίτητες αξιόπιστες εγγυήσεις για μια ειρήνη που αληθινά μπορεί να επιτευχθεί», ανέφερε μέσω X ο Ζελένσκι, από τις Βρυξέλλες όπου συναντήθηκε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και ευρωπαίους ηγέτες.

I had a productive meeting with French President @EmmanuelMacron. We had a detailed one-on-one discussion, focusing on key priorities to further strengthen Ukraine’s position against Russian aggression. A clear focus remains enhancing air defense capabilities.

I expressed… pic.twitter.com/LsVjA8MRge

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 18, 2024