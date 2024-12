Καναδάς: Η πρώτη «απώλεια», μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς 25%

«Καταλήξαμε να διαφωνούμε για την καλύτερη πορεία προς τα εμπρός για τον Καναδά», έγραψε η Κρίστια Φρίλαντ στην επιστολή παραίτησής της που απευθυνόταν στον Καναδό πρωθυπουργό, επιστολή την οποία ανήρτησε στο X.

«Σήμερα, η χώρα μας αντιμετωπίζει μια μεγάλη πρόκληση. Η νέα αμερικανική κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική επιθετικού οικονομικού εθνικισμού», είπε.

Καναδικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Φρίλαντ και ο Τριντό συγκρούστηκαν για μια κυβερνητική πρόταση για προσωρινές φορολογικές ελαφρύνσεις και άλλα μέτρα δαπανών. Η Φρίλαντ υποστήριζε επίσης ότι η απειλή νέων δασμών στις καναδικές εισαγωγές από την επερχόμενη κυβέρνηση του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αντιπροσωπεύει μια σοβαρή απειλή.

See my letter to the Prime Minister below // Veuillez trouver ma lettre au Premier ministre ci-dessous pic.twitter.com/NMMMcXUh7A

