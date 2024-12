Άσαντ: Οι πρώτες του δηλώσεις μετά την πτώση του καθεστώτος του – «Δεν σκέφτηκα ποτέ να παραιτηθώ»

BREAKING: Former Syrian president Assad issues first remarks on Telegram since being ousted https://t.co/pP01RbMLTR

Στο γραπτό του μήνυμα που αναρτήθηκε στο Telegram, ο Άσαντ ανέφερε ότι παρέμεινε στη Δαμασκό μέχρι τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου –αφού δηλαδή είχαν μπει σε αυτήν οι τζιχαντιστές- και έφυγε από τη Συρία το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Όπως τόνισε, μετακινήθηκε στη Λαττάκεια σε συντονισμό με τις ρωσικές δυνάμεις προκειμένου να επιβλέψει στρατιωτικές επιχειρήσεις αφού «η Δαμασκός καταλήφθηκε από την τρομοκρατία».

⚡️⚡️ BREAKING: Former President Bashar al-Assad made his first statement after fleeing Syria

Main points:

– Assad announced that he remained in Damascus until the early morning of December 8 and left the country only in the evening of that day.

– He moved to Latakia with… pic.twitter.com/yaLvr7lMxC

— NEXTA (@nexta_tv) December 16, 2024