Άσαντ: Οι πρώτες του δηλώσεις μετά την πτώση του καθεστώτος του – «Δεν σκέφτηκα ποτέ να παραιτηθώ»

BREAKING: Former Syrian president Assad issues first remarks on Telegram since being ousted

Στο γραπτό του μήνυμα που αναρτήθηκε στο Telegram, ο Άσαντ ανέφερε ότι παρέμεινε στη Δαμασκό μέχρι τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου –αφού δηλαδή είχαν μπει σε αυτήν οι τζιχαντιστές- και έφυγε από τη Συρία το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Όπως τόνισε, μετακινήθηκε στη Λαττάκεια με ρωσική συνδρομή προκειμένου να συντονίσει στρατιωτικές επιχειρήσεις αφού «η Δαμασκός καταλήφθηκε από την τρομοκρατία».

⚡️⚡️ BREAKING: Former President Bashar al-Assad made his first statement after fleeing Syria

Main points:

– Assad announced that he remained in Damascus until the early morning of December 8 and left the country only in the evening of that day.

He moved to Latakia with

