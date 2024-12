Κίνα: Ισχυρή έκρηξη και φωτιά σε ουρανοξύστη στη Σενζέν (βίντεο)

Στο σημείο έσπευσαν 80 πυροσβέστες με 16 οχήματα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το οποίο επικαλείται την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, διακρίνονται φλόγες και καπνοί σε τμήμα του κτιρίου.

A powerful #explosion rocked a residence in #Shenzhen Bay’s Yuefu Phase II on Dec 11, with shockwaves reportedly felt as far as the nearby landmark #China Resources Tower. Cause and injuries remain unclear, and investigations are underway. #fire pic.twitter.com/Y9IxmdcMjD

— Shanghai Daily (@shanghaidaily) December 11, 2024