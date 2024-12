Τομ Μπάρακ: Πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία ένας στενός φίλος του Τραμπ – Οι business του στη Μέση Ανατολή και οι νομικές περιπέτειες

Ο Τόμας Τζόζεφ Μπάρακ Τζούνιορ (γεννημένος στις 28 Απριλίου 1947), επικεφαλής της Colony Capital, είναι επί δεκαετίες στενός φίλος και χρηματοδότης του εκλεγμένου προέδρου και τον έχει εκπροσωπήσει σε τηλεοπτικές εμφανίσεις. Υπήρξε ανώτερος σύμβουλος της προεκλογικής καμπάνιας του Τραμπ το 2016 και πρόεδρος της Επιτροπής Ορκωμοσίας του.

Το 2021 και το 2022, ο Μπάρακ ήρθε αντιμέτωπος με δίωξη για 9 αδικήματα, που σχετίζονταν με υποτιθέμενο λόμπινγκ υπέρ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ). Τον Νοέμβριο του 2022 κρίθηκε αθώος για όλες τις κατηγορίες.

Οι παππούδες του Μπάρακ ήταν Χριστιανοί από τον Λίβανο. Μετανάστευσαν το 1900 από την Ζάχλε του Λιβάνου στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Ο ίδιος μεγάλωσε στο Κάλβερ Σίτι της Καλιφόρνια, όπου ο πατέρας του ήταν παντοπώλης και η μητέρα του εργαζόταν ως γραμματέας.

Το 1969, ο Μπάρακ απέκτησε πτυχίο στις Καλές Τέχνες από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια (USC), όπου συμμετείχε στην ομάδα ράγκμπι. Στη συνέχεια, παρακολούθησε τη Νομική Σχολή Gould του USC, όπου συμμετείχε στην έκδοση του εντύπου Southern California Law Review. Συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Σαν Ντιέγκο.

Ο Μπάρακ ξεκίνησε την καριέρα του στο δικηγορικό γραφείο του Χέρμπερτ Κάλμπαχ, προσωπικού δικηγόρου του προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον.

Το 1972, το γραφείο τον έστειλε στη Σαουδική Αραβία, όπου δικτυώθηκε πολύ γρήγορα και διατηρεί ακόμη στενές φιλίες. Εργάστηκε για τη Fluor Corporation στο βασίλειο, ενώ συνεργάστηκε με Σαουδάραβες πρίγκιπες.

Το 1990, ίδρυσε την Colony Capital, επενδύοντας αρχικά σε προβληματικά ακίνητα και αποκομίζοντας σημαντικά κέρδη.

Σήμερα μέσω της Colony Capital, διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων αξίας 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που περιλαμβάνει ξενοδοχεία, θέρετρα και επενδύσεις σε ακίνητα παγκοσμίως. Το 2017, ο Μπάρακ πούλησε μερίδιο αξίας 70 εκατομμυρίων δολαρίων στην One California Plaza στο επενδυτικό ταμείο του διαδόχου πρίγκιπα του Άμπου Ντάμπι. Κατά τους πρώτους 18 μήνες της διοίκησης Τραμπ, η Colony NorthStar συγκέντρωσε το 24% των 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων της από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) ή τη Σαουδική Αραβία.

Ο Μπάρακ χρησιμοποίησε εταιρείες στις Νήσους Κέιμαν για να επενδύσει χρήματα από τα ταμεία συντάξεων σε προβληματικά ακίνητα και να μεταφέρει χρήματα προς την εταιρεία μητρική Colony, σύμφωνα με έγγραφα που διέρρευσαν από το δικηγορικό γραφείο Appleby.

Eίναι επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια, ενώ έχει υπηρετήσει στο διοικητικό συμβούλιο των εταιρειών Accor, Kerzner International, First Republic Bank, Continental Airlines, Korea First Bank και Megaworld Properties & Holdings. Ο Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί του απένειμε τον τίτλο του Chevalier de la Légion d’honneur.

Ο Μπάρακ υποστήριξε τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τις προεδρικές εκλογές του 2016. Ήταν σημαντικός χρηματοδότης της καμπάνιας του Τραμπ μέσω του Super PAC «Rebuilding America Now», το οποίο συγκέντρωσε 23 εκατομμύρια δολάρια.

Ήταν ο άνθρωπος που πρότεινε στον Τραμπ να προσλάβει τον Πολ Μάναφορτ ως διευθυντή της καμπάνιας του. Τον γνώριζε από τη δεκαετία του 1970 όταν εργάζονταν και οι δύο για τους Σαουδάραβες και ζούσαν στη Βηρυτό του Λιβάνου. Το 2007, ο Μπάρακ είχε δανείσει στον Μάναφορτ 1,5 εκατομμύρια δολάρια για την αναχρηματοδότηση μιας κατοικίας στο Χάμπτονς.

Στις 26 Απριλίου 2016, ο Μπάρακ ξεκίνησε ηλεκτρονική αλληλογραφία με τον πρέσβη των ΗΑΕ, Γιούσεφ Αλ Οταίμπα, διαβεβαιώνοντάς τον ότι ο Τραμπ θα προχωρούσε σε επενδύσεις στα ΗΑΕ. «Τα emails ήταν η αρχή της απίθανης μεταμόρφωσης του Τραμπ από έναν υποψήφιο που έκανε εκστρατεία κατά των Μουσουλμάνων σε έναν πρόεδρο που τον εκτιμούσαν στις βασιλικές αυλές του Ριάντ και του Άμπου Ντάμπι», έχουν σχολιάσει οι New York Times.

“I came back to him because, honestly, what I learned is his instincts are so good,” says Colony Capital Founder & @realDonaldTrump ally Tom Barrack on his continued involvement in the campaign for this election: pic.twitter.com/WHyZxw7lnH

— Squawk Box (@SquawkCNBC) November 14, 2024