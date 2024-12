Διαλύει τα οπλικά συστήματα της Συρίας το Ισραήλ: Πάνω από 480 αεροπορικά πλήγματα σε 48 ώρες (βίντεο)

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε σχεδόν 480 αεροπορικά πλήγματα κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 48 ωρών, στοχοποιώντας στρατηγικής σημασίας εγκαταστάσεις και οπλικά συστήματα στη Συρία μετά την πτώση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Στόχος όπως έχει επισημάνει είναι να μην πέσουν πύραυλοι, χημικά όπλα και οποιοδήποτε άλλο στρατιωτικό υλικό σε χέρια εξτρεμιστών. Σημειώνεται ότι ο Άσαντ ανετράπη από την την οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ του Αμπού Μοχάμεντ Αλ Τζουλάνι, ο οποίος είχε βγει από τα σπλάχνα της Αλ Κάιντα, ενώ είχε στενότατους δεσμούς και με το Ισλαμικό Κράτος. Έχει σπάσει τους δεσμούς με τις δύο τρομοκρατικές οργανώσεις εδώ και χρόνια, ενώ προσπαθεί να παρουσιάσει ένα μετριοπαθές προφίλ. Παραμένει βεβαίως τζιχαντιστής.

⭕ In 48 hours, the IDF struck most of the strategic weapons stockpiles in Syria to prevent them from falling into the hands of terrorist elements. ’ :

⚓ Naval Operations: Israeli Navy missile ships struck 2 Syrian Navy facilities… pic.twitter.com/6N1fz7BiMF

— Israel Defense Forces (@IDF) December 10, 2024