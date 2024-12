Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ποια είναι η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα – Το βιογραφικό της

Πρώην εισαγγελέας, στενή συνεργάτιδα στην εκστρατεία του, αλλά και πρώην αρραβωνιαστικά του γιου του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Η Κίμπερλι Αν Γκίλφοϊλ θα είναι η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Η Κίμπερλι Αν Γκίλφοϊλ είναι Αμερικανίδα τηλεοπτική προσωπικότητα ειδήσεων και πρώην εισαγγελέας στο Σαν Φρανσίσκο και στο Λος Άντζελες. Υπηρέτησε ως σύμβουλος και ηγήθηκε του τμήματος συγκέντρωσης χρημάτων της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ για την προεδρία το 2020.

Η καταγωγή της

Η Γκίλφοϊλ γεννήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο στις 9 Μαρτίου 1969. Η μητέρα της ήταν Πορτορικανή, ενώ ο πατέρας της γεννήθηκε στην Ιρλανδία και μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ηλικία 20 ετών. Ανατράφηκε ως καθολική. Μεγάλωσε στη συνοικία Μίσιον του Σαν Φρανσίσκο και στο Γουέστλεϊκ, στο Ντέιλι Σίτι.

Η μητέρα της, Μερσέντες, δίδασκε ειδική αγωγή. Πέθανε από λευχαιμία όταν η Γκίλφοϊλ ήταν 11 ετών. Ο πατέρας της, Άντονι “Τόνι” Γκίλφοϊλ το 1958, ενώ ήταν ακόμα Ιρλανδός πολίτης, κατατάχθηκε στον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών και υπηρέτησε για τέσσερα χρόνια. Μετά την απόλυσή του από τον στρατό, εργάστηκε στις οικοδομές και αργότερα έγινε επενδυτής ακινήτων. Μέχρι τον θάνατό του το 2008, ήταν στενός σύμβουλος του γαμπρού του, τότε δημάρχου του Σαν Φρανσίσκο, Γκάβιν Νιούσομ.

Οι σπουδές της

Η Γκίλφοϊλ αποφοίτησε από το Λύκειο Mercy στο Σαν Φρανσίσκο και στη συνέχεια από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Ντέιβις. Έλαβε το πτυχίο της στη Νομική από το Πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο το 1994. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής της, εργάστηκε ως ασκούμενη στο γραφείο του εισαγγελέα του Σαν Φρανσίσκο. Παράλληλα, εργάστηκε ως μοντέλο συμμετέχοντας σε διαφημιστικές καμπάνιες για τοπικά πολυκαταστήματα. Συνέχισε τις σπουδές της στο Trinity College του Δουβλίνου στην Ιρλανδία, όπου δημοσίευσε έρευνα για τα διεθνή δικαιώματα των παιδιών και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.

Η καριέρα της

Μετά την αποφοίτησή της από τη Νομική Σχολή, η Γκίλφοϊλ εργάστηκε ως εισαγγελέας στο Σαν Φρανσίσκο έως το 1996. Μετακόμισε στο Λος Άντζελες, όπου εργάστηκε για τέσσερα χρόνια ως εισαγγελέας στην κομητεία του Λος Άντζελες, ειδικευόμενη σε υποθέσεις παιδικής κακοποίησης, ενδοοικογενειακής βίας και σεξουαλικών εγκλημάτων.

Το 2000, επέστρεψε στο γραφείο του εισαγγελέα του Σαν Φρανσίσκο, όπου προσελήφθη από τον νεοεκλεγέντα εισαγγελέα της πόλης, Λούις Ρενέ.

Το 2004, η Γκίλφοϊλ μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να συμμετάσχει στην εκπομπή Both Sides του Court TV, όπου συζητούσε νομικά ζητήματα. Εργάστηκε επίσης ως νομική αναλύτρια στο Anderson Cooper 360°.

Το 2006, εντάχθηκε στο Fox News ως συμπαρουσιάστρια του The Lineup, το οποίο όμως ακυρώθηκε σύντομα. Παρέμεινε στο Fox News ως νομική αναλύτρια και άρχισε να συμπαρουσιάζει την εκπομπή The Five το 2011. Η Γκίλφοϊλ απέκτησε δημοτικότητα για την έντονη προσωπικότητά της και τις συντηρητικές πολιτικές της απόψεις.

Το 2018, παραιτήθηκε από το Fox News μετά από ισχυρισμούς για ανάρμοστη συμπεριφορά στο χώρο εργασίας, οι οποίοι περιλάμβαναν καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση. Η Γκίλφοϊλ αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Η συνεργασία της με τον Τραμπ

Η Γκίλφοϊλ άρχισε να συμμετέχει ενεργά στην πολιτική σκηνή το 2018, δουλεύοντας για την οργάνωση America First Policies, η οποία υποστηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το 2020, έγινε κεντρικό πρόσωπο της εκστρατείας επανεκλογής του Τραμπ, αναλαμβάνοντας το τμήμα συγκέντρωσης χρημάτων και συμμετέχοντας σε πολλές δημόσιες εκδηλώσεις. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, δέχθηκε κριτική για ομιλία της στο Ρεπουμπλικανικό Εθνικό Συνέδριο, η οποία θεωρήθηκε υπερβολικά δραματική και έντονη.

Προσωπική ζωή

Από το 2001 έως το 2006, ήταν παντρεμένη με τον πολιτικό των Δημοκρατικών Γκάβιν Νιούσομ και υπήρξε η πρώτη κυρία του Σαν Φρανσίσκο κατά τα δύο πρώτα χρόνια της θητείας του Νιούσομ ως δημάρχου.

Από το 2020 ήταν αρραβωνιασμένη με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, αλλά σύμφωνα με το CNN χώρισαν πρόσφατα.